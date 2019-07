Facevano preoccupare le condizioni di Theo Hernandez, uscito in barella e con le mani sul volto durante la partita tra Bayern Monaco e Milan. I primi esami svolti negli Stati Uniti dal giocatore francese hanno evidenziato una distorsione tibio-tarsica destra da trauma di gioco in partita. I controlli a cui si è sottoposto il giocatore rossonero hanno quindi escluso fratture. Nelle prossime ore comunque il calciatore rientrerà in Italia dove verranno completati gli esami diagnostici, i tempi di recupero previsti vanno dalle tre alle quattro settimane.

L'approvazione di Maldini

La sua gara contro i tedeschi era iniziata al meglio con un’azione di forza sulla sinistra con conclusione finale e poi con l’assist per Daniel Maldini. Una prestazione che ha lasciato intuire le doti del giocatore spagnolo, come lo stesso Maldini aveva dichiarato in conferenza stampa senza mezzi termini: “Secondo noi è uno dei migliori terzini del mondo, deve arrivare tra i primi tre. Questo è l’obiettivo che deve avere. In questo momento di ricostruzione del Milan il suo arrivo è perfetto. Crescere insieme è l’idea che porta tanti giovani al Milan e con un allenatore come Giampaolo che è molto bravo sul campo”.