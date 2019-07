Se sul fronte prima squadra la Roma ragiona sul futuro di Dzeko e sulla possibilità che il bosniaco possa restare in giallorosso, per quanto riguarda il mercato in prospettiva futura il ds Petrachi piazza un colpo in entrata dal PSG, un giovane talento francese da consegnare - almeno inizialmente - alla squadra Primavera alle sapienti mani di Alberto De Rossi: si tratta di Ruben Providence, esterno d'attacco classe 2001 e reduce da un'annata nell'U19 parigina sotto la guida di Thiago Motta. Il giovane francese sarà a Roma nei prossimi giorni, per visite mediche e firme. Un altro profilo trattato dai giallorossi è invece quello che risponde al nome di Mario Vuskovic, difensore centrale classe 2001 dell'Hajduk Spalato: si sta discutendo dell'operazione con il club croato.

Chi è Ruben Providence



Un gol e due assist nella scorsa edizione della Youth League, Ruben Providence è un esterno d'attacco che gioca abitualmente sulla destra ma che all'occorrenza può essere impiegato anche sulla fascia opposta; è abile nell'uno contro uno e nel dribbling, il che gli consente di poter creare spesso superiorità numerica grazie alle sue accelerazioni e ai cambi di passo con la palla sempre vicina a i piedi. Può migliorare, a detta dello stesso Thiago Motta, in fase di ripiegamento e pressing: ecco perché a volte non è continuo nei 90', stessa ragione per cui non è stato impiegato con più costanza. Tatticamente, il suo ruolo ideale è l'esterno offensivo in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1.