Fiorentina e Sassuolo si incontreranno per cercare di trovare un accordo e concludere la doppia trattativa. Daniele Pradè e Giovanni Carnevali si troveranno prima della presentazione dei calendari di Serie A e metteranno sul tavolo le loro proposte. La Fiorentina vorrebbe chiudere al più presto per Kevin Prince Boateng, sul quale sono sempre presenti i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Non solo Boateng

La squadra viola vorrebbe inoltre riprendere il discorso per Lirola. Tra le due squadre c’è ancora distanza sul terzino spagnolo, per questo potrebbe essere un vertice importante per sbloccare entrambe le operazioni. Vista la distanza tra Fiorentina e Sassuolo però, la squadra viola sta sondando concretamente, sempre per il ruolo di terzino, anche a Kenny Lala dello Strasburgo. Se non verrà dunque trovata l’intesa per Lirola, la Fiorentina è pronta a chiudere per il giocatore francese classe ’91.