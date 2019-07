Chi è Ruben Providence

Providence dà il meglio di sé schierato come ala in un 4-3-3 o in 4-2-3-1. Generalmente gioca largo a destra, ma può essere schierato anche sulla fascia opposta. Dotato di ottima velocità, è abile nel dribbling e sfrutta le sue accelerazioni per creare spesso situazioni di superiorità numerica. Stando a quanto detto da Thiago Motta che l’ha allenato, può ancora migliorare in alcuni aspetti del gioco come il pressing e la fase difensiva. In Youth League ha segnato una rete e servito due assist.