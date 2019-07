Romelu Lukaku e il Manchester United sembrano sempre più lontani. Al centro delle voci di mercato e nel mirino di Inter e Juventus, l’attaccante belga – che già non era stato impiegato nella tournée dei Red Devils in Australia e in Asia – non è stato convocato da Ole Gunnar Solskjaer per l’impegno amichevole della squadra in Norvegia contro il Kristiansund in programma martedì 30 luglio. Un segnale forte da parte della società, che non ha motivato l’esclusione di Lukaku.

L’elenco dei convocati

A comunicare l’elenco dei convocati di Solskjaer per la trasferta in Norvegia è stato lo stesso Manchester United. Questo l’elenco completo dei 26 giocatori a disposizione del manager degli inglesi:

David De Gea, Lee Grant, Joel Pereira, Sergio Romero; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.