Dal rossonero del Flamengo al rossonero del Milan. Leo Duarte è pronto a fare lo stesso percorso compiuto qualche mese fa da Lucas Paquetá. Il difensore brasiliano, zainetto in spalla, ha salutato in lacrime compagni e staff tecnico nel centro di allenamento del club di Rio de Janeiro. Nel video diffuso dai canali social del Flamengo c’è anche il saluto del classe 1996 ai tifosi. Duarte è atteso in Italia per la chiusura dell’operazione con il Milan. L’operazione dovrebbe chiudersi per 11 milioni di euro

