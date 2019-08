La Juventus continua a lavorare sull'asse con Manchester. Sponda United, con lo scambio Lukaku-Dybala in primo piano. Lato City, con Cancelo richiesto da Guardiola e Danilo come possibile rinforzo per Sarri. I discorsi sono andati avanti anche nella ultime ore, con Fabio Paratici che ha incontrato a Torino l'agente dell'esterno brasiliano classe 1991. C'è ancora distanza sulla questione ingaggio, con il giocatore che ha tre anni di contratto con i Citizens a cinque milioni. La Juventus, dal canto suo, offre un accordo più lungo ma con un ingaggio più basso. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore. Diversa anche la valutazione complessiva dei due club: i bianconeri hanno fissato a 60 milioni il prezzo di Cancelo e a 30 quello di Danilo, ora il City deve decidere se accettare o meno queste condizioni. La forbice è ancora ampia, la trattativa è difficile e in salita, ma prosegue.

Ipotesi Miranda

Con lo stesso agente è stato affrontato anche il nome di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona (tre presenze in Copa del Rey e una in Champions). In Spagna si è discusso molto dell'interesse dei bianconeri nei confronti del giovane canterano, con i vari quotidiani che parlavano di una cifra di 15 milioni di euro più 10 di bonus proveniente da Torino. In realtà tale offerta riguardava un'operazione più ampia, che vedeva al suo interno più giocatori. Una trattativa che, però, non si è concretizzata. Per questo motivo la Juventus dopo il 7 agosto offrirà 10 milioni più bonus per il giovane Miranda. resta da capire quale sarà la reazione dei blaugrana.