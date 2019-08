Moise Kean all'Everton, è partito il conto alla rovescia: l'ormai ex attaccante della Juventus sarà nelle prossime ore in Inghilterra per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto col suo prossimo club, che lo ha acquistato dai bianconeri per una cifra tra i 25 e i 30 milioni più bonus - fino ad arrivare a 40 complessivi. Partenza prevista per domattina verso Manchester, da dove poi raggiungerà Liverpool per iniziare l'iter relativo a visite e firma: l'entourage del giocatore spera di completare tutto entro la giornata di domani, al massimo domenica mattina.

Kean, quanto guadagnerà e la "prelazione" Juve



Kean guadagnerà 3 milioni di euro a stagione e firmerà un contratto fino al 2024; la Juventus si è garantita per il futuro la possibilità di pareggiare eventuali offerte che arriveranno all'Everton per il giocatore, una sorta di prelazione sulla vendita a parità di prezzo.