Si continua a lavorare per perfezionare lo scambio Lukaku-Dybala, fra Manchester e Juve. E mentre Paratici è tornato in Italia, sapendo di aver fatto tutto il necessario (eventuale accordo con Lukaku compreso) per concludere l’operazione, aspetta che arrivino segnali positivi anche da Manchester. Manca infatti ancora l’intesa totale con Dybala (su questioni non propriamente banali) e ci sono da risolvere alcuni passaggi burocratici che possono fare la differenza. Senza contare che comunque i Red Devils sono impegnati nelle trattative di Maguire con il Leicester e con il Real Madrid per Pogba. E che ora è anche weekend, l’ultimo prima della chiusura del mercato inglese.

Inter, pronto un rilancio

Ecco perché l’Inter non è possibile considerarla fuori. Rimane alla finestra, pronta ad essere di nuovo in campo. I nerazzurri infatti non hanno mai mollato l'attaccante belga proseguendo i contatti con lo United e con l'entourage anche negli ultimi giorni, quando i Red Devils hanno intensificato i rapporti con la Juventus per lo scambio con Dybala. Qualora nella trattativa non si dovesse trovare un accordo totale nelle prossime ore, l'Inter sarebbe prontissima a tornare all'attacco, non avendo mai nascosto il proprio interesse per Lukaku. Un vero e proprio intrigo, insomma (nel quale ha provato ad inserirsi anche il Napoli), che dovrà necessariamente risolversi nei prossimi giorni.