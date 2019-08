Il mercato ai tempi dei social. I tifosi lanciano un sondaggio su una pagina Instagram dedicata all'Atalanta: Hatem Ben Arfa è svincolato, vi piacerebbe vederlo con la nostra maglia? E tra le tante risposte di altri tifosi c'è anche quella dello stesso francese classe 1987: "Sì". Fin qui un semplice siparietto social, con protagonista il profilo @1907_atalanta e l'ex enfant prodige del calcio francese. Una carriera da sedici trofei, vinti non sempre da uomo copertina. Un po' genio e un po' sregolatezza, Benzema disse di lui: "Tecnicamente è come Messi, poi si è perso". Gli esordi col Lione e poi il Marsiglia, la parentesi inglese, il riscatto al Nizza nel 2016 con la miglior stagione realizzativa della sua carriera e il Psg. Coi parigini gioca due anni, anche se nella sua seconda stagione scende in campo zero volte, tanto che a maggio del 2018 posta su Instagram una foto con torta e candeline: "Auguri a me, è un anno esatto che non gioco".

L'ultimo riscatto è arrivato nella passata stagione col Rennes: trenta presenze, sette gol e la Coppa di Francia vinta in finale proprio contro il Psg. Poi di nuovo svincolato, e osservato speciale di molte squadre. Su Instagram è arrivato l'endorsement all'Atalanta ma sul mercato sembra esserci un derby di Genova per lui. La Samp, fino a qualche giorno fa, era leggermente più avanti dopo che i cugini hanno sistemato la posizione con l'arrivo di Saponara. La sua è una pista ancora aperta, certo… Atalanta e social permettendo.