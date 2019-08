Con la partenza di Manolas e l’addio di Marcano, manca un rinforzo in difesa nella rosa della Roma. Una richiesta che lo stesso Fonseca ha più volte ripetuto. Petrachi in questi giorni ha tenuto vive diverse candidature per accontentare l’allenatore portoghese. I giallorossi stanno valutando l’operazione per portare a Roma Dejan Lovren, difensore trentenne del Liverpool. C’è stato un incontro con gli agenti del croato, ma le richieste dei Reds e dell’entourage del giocatore, al momento, sembrano essere troppo alte per i criteri stabiliti dai giallorossi.

Pezzella la possibile alternativa

Resta viva l’opzione German Pezzella della Fiorentina. Il difensore argentino classe ’91 nella scorsa stagione ha totalizzato 35 partite e 2 gol con la maglia viola e potrebbe essere lui un'alternativa per la difesa giallorossa dopo l’arrivo di Gianluca Mancini.