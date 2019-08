Un 'Re Leone' per Ancelotti. Il Napoli sta ragionando su un eventuale acquisto di Fernando Llorente, attaccante spagnolo classe '85, tutt'ora svincolato e reduce dalla finale di Champions raggiunta con il Tottenham. Negli ultimi due anni con gli Spurs ha siglato 13 reti in 58 partite, giocando soprattutto come riserva, ora è a caccia di una nuova sfida personale, magari di nuovo in Serie A dopo i due anni alla Juventus.

Anche lo United su Llorente

Giuntoli sta valutando l'ipotesi, Llorente è svincolato e non c'è fretta, l'operazione può chiudersi anche dopo il 2 settembre, ma la concorrenza è tanta. Il Manchester United è uno dei club più vicini all'attaccante basco. Solskjaer - con l'addio di Lukaku - potrebbe chiedere centimetri e presenza fisica in area di rigore. E' un'eventualità. Al momento il Napoli ragiona sul da farsi e prende tempo, Llorente aspetta la prossima sfida. Potrebbe tornare in Serie A dopo le due stagioni con la Juve tra il 2013 e l'agosto del 2015.