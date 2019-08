È durata poche settimane l’esperienza a Udine di Cristo Ramón González Pérez, meglio noto con il nome d'arte di Cristo. L’attaccante spagnolo, uscito dalle giovanili del Real Madrid, torna in Spagna in prestito e giocherà nella prossima stagione con la maglia dell’Huesca in Segunda Division. Questo il comunicato del club bianconero: "L'Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Sociedad Deportiva Huesca le prestazioni sportive del tesserato Cristo Ramón González Pérez. La società augura al giocatore i migliori successi di carriera".

I numeri di Cristo Gonzalez

Attaccante classe 1997, di Santa Cruz di Tenerife, prelevato direttamente dal Real Madrid. Nel Tenerife ha segnato in prima squadra 5 gol e 6 assit, che hanno convinto i blancos a prenderlo per la squadra B. Nell’ultima stagione ha totalizzato 22 gol e 5 assist in 35 gare, con il Real Madrid. L’Udinese aveva deciso di puntare su di lui, ma dopo qualche settimana lo ha ceduto in prestito all’Huesca, dove potrà giocare con più continuità.