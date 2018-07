Cristiano Ronaldo non è soltanto un calciatore. Cristiano Ronaldo è un brand, è un modo di pensare e un modo di vivere una passione come il calcio. Il giocatore più famoso al mondo è stato ritratto in tutti i modi in giro per il pianeta. Statue, murales, ritratti: opere d'arte di ogni tipo che celebrano il talento del portoghese - Cristiano Ronaldo alla Juve, le ultime news