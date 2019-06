GIORGIO CHIELLINI. La società viola ha fatto debuttare in Serie A anche il difensore classe '84. Acquistato dalla Juve nel 2004, si è trasferito in prestito in Toscana ed è sceso in campo prima con la Fiorentina che non in maglia bianconera. Nonostante la giovane età, si è subito affermato tra i viola chiudendo l'annata con 42 presenze complessive