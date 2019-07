17° - LECCE 3,4 milioni. Due acquisti, due riscatti e due colpi a parametro zero. Per il ritorno in A il Lecce ha già iniziato a spendere, per lo più coi 2 milioni per Romario Benzar (in foto), terzino destro preso dalla Steaua Bucarest, più quasi un milione per il centrale (o terzino sinistro) Brayan Vera, Under 20 della nazionale colombiana. Nel capitolo riscatti ci sono quelli di Tachtsidis e Meccariello (600mila euro in due). A zero l'ex Milan (e Perugia) Gabriel e l'ucraino Yevhen Shakhov.