Gli acquisti più cari, stagione per stagione, degli ultimi 20 anni di Serie A (Fonte Transfermarkt). Il nuovo Millennio è iniziato con colpi da sogno come Vieri all’Inter e Crespo alla Lazio. Ma non sempre spendere tanto è sinonimo di grande affare: nel 2008-2009 Ricardo Quaresma fu il giocatore più pagato della nostra Serie A, ma non rispettò le attese. Idem per il romanista Iturbe nel 2014. Una tendenza ribaltata negli ultimi anni dalla Juve con Cristiano Ronaldo e de Ligt

LE NEWS DI SKY SPORT SU WHATSAPP