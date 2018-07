Un acquisto ‘fatto in casa’, Giuseppe Torromino, un altro definito ormai da diverse settimane, quello di Cosimo Chiricò, e che adesso è stato anche ufficializzato: giornata di doppio annuncio in casa Lecce, con la società giallorossa molto attiva in sede di calciomercato. Dopo aver risolto il contratto (causa infortunio) nel finale della scorsa stagione favorendo così l’inserimento in lista di Pacilli, adesso Giuseppe Torromino torna a essere a tutti gli effetti un calciatore giallorosso: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Torromino. L’attaccante calabrese, che nello scorso Aprile aveva effettuato la risoluzione consensuale contrattuale, si lega al club giallorosso fino al 30 giugno 2019", si legge nella nota ufficiale diramata dal club.

Ufficiale Chiricò: contratto triennale

Da ‘ritorno’ di Giuseppe Torromino a quello di Cosimo Chiricò, attaccante classe 1991 – svincolato dopo gli ultimi sei mesi della scorsa stagione trascorsi al Cesena – che in passato ha già indossato la maglia giallorossa: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Chiricò, che nell’ultima stagione ha vestito le maglie del Foggia Calcio e dell’AC Cesena. Il calciatore (classe ’91) ha sottoscritto un contratto di tre anni”, si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club. Resta adesso da capire se il calciatore resterà nella rosa di Fabio Liverani oppure se verrà inserito in qualche operazione di calciomercato.

Si chiude per Lamanna

Calciomercato giallorosso dunque molto attivo e che non si fermerà ai ritorni di Torromino e Chiricò, oltre alle altre operazioni già ufficializzate nei giorni scorsi. Il direttore sportivo Mauro Meluso è infatti vicinissimo a chiudere per Eugenio Lamanna, portiere classe 1989: trattativa impostata nei giorni scorsi e adesso a un passo dalla conclusione, con il calciatore pronto a lasciare il Genoa a titolo definitivo per poi firmare un contratto triennale con il Lecce. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà lui a difendere i pali della porta giallorossa nella prossima stagione.