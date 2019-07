Il calciomercato ai tempi dei social. E così, per ufficializzare quello che per il Benevento di Pippo Inzaghi è un grande colpo - l'arrivo dalla Sampdoria di Marco Sau - ecco che la società campana si inventa una chat su whatsapp e usa la celebre canzoncina che i tifosi hanno da tempo dedicato all'attaccante. "Omalleo simpallao... Segna sempre Marco Sau", un motivetto che dalle parti di Cagliari conoscono bene e che adesso riecheggerà anche al Vigorito. Prima però eccolo riprodotto in una chat dove Tello, Gori e Viola inseriscono il nuovo compagno, che risponde mandando un selfie. "Ragazzi, stavate parlando di me? Arrivo!", con immancabili emoticon. "Benvenuto in famiglia!". Sau ha firmato un contratto che lo legherà alla Strega fino al 30 giugno 2021.