Aru, svelata la nuova maglia di campione italiano?

Ripercorrendo la storia recente delle maglie di campione italiano in linea, differente la prima di Nibali, con cui corse il Tour de France 2014 prima di vestire in giallo. In quel caso la bandiera italiana non proseguiva sui lati e sul retro, ma era più grande e più in alto rispetto alla prima versione proposta dalla UAE per Aru. Ben altra storia invece il modello indossato dal sardo nella scorsa stagione, dopo aver vinto il titolo di campione d'Italia il 25 giugno alla Gran Piemonte. Lì infatti il verde, il bianco e il rosso ricoprivano l'intero busto a fasce orizzontali, dalle spalle al ventre. Se il modello definitivo per il 2018 dovesse essere diverso da quello vestito da Aru in questi giorni di allenamento, non da escludere che possa essere ispirato proprio a quella soluzione. Magari lasciando la colorazione normale su braccia e spalle (simile alla casacca che aveva vestito Nizzolo, campione italiano in linea nel 2016, con la Trek).