Ciclismo, Milano-Sanremo 2018: Sagan a caccia della prima vittoria. E gli italiani?

La primavera è in arrivo e con essa il tempo delle Classiche del ciclismo. Prende il via sabato l'edizione numero 109 della Milano-Sanremo, 291 km con partenza da via della Chiesa Rossa prevista alle 10.10 e arrivo intorno alle 17 nella città dei fiori in Liguria. Alla Classica di Primavera, prima Monumento della stagione, parteciperanno i 18 World Team, con sette formazioni che sono state invitate dagli organizzatori di Rcs Sport: Bardiani Csf, Cofidis Solutions credits, Gazprom-Rusvelo, Israel Cycling Academy, Nippo-Vini Fantini-Europa ovini, Novo Nordisk, Wilier Triestina-Selle Italia. Con sette membri per squadra, saranno 175 i corridori al via: tra questi praticamente tutti i 'big' del gruppo, compresi i primi tre classificati della passata edizione con il vincitore, Michal Kwiatkowski, il secondo classificato, il campione del mondo Peter Sagan ed il terzo, Julian Alaphilippe. Le previsioni del tempo al momento parlano di pioggia costante su tutto il percorso e durante l'intera giornata, con temperature tra i 7 e i 10 gradi. Quella di sabato sarà anche la prima corsa con la Var, in pieno stile calcistico. Un giudice UCI infatti seguirà la corsa in televisione, con lo scopo di riferire al presidente di Giuria (l’olandese Martijn Swinkels) ogni situazione dubbia e sospetta, con l'obiettivo di prendere decisioni immediate senza dover attendere la fine della corsa.

Milano-Sanremo, storia e curiosità

Ripartiamo dallo scorso anno, dallo sprint vinto da Michal Kwiatkowski del Team Sky, davanti a Peter Sagan e a Julian Alaphilippe. Si è confermata la tradizione che vede dieci vincitori diversi nelle ultime dieci edizioni, con l'ultimo ciclista in grado di ripetersi che è stato Oscar Freire (2007-2010 e prima nel 2004). Kwiato ha inoltre iscritto la Polonia nell’albo d’oro della Milano Sanremo per la prima volta, esattamente come successo nell'ultimo decennio anche all'Australia con Matt Goss nel 2011 e alla Norvegia con Alexander Kristoff nel 2014. Il ciclista che vanta il maggior numero di successi alla Classicissima è (manco a dirlo) Eddie Merckx, capace di vincerne ben sette tra il 1966 e il 1976. Con sei trionfi troviamo Costante Girardengo, mentre staccati a quattro ecco Gino Bartali ed Erik Zabel. L’Italia conta 170 piazzamenti a podio alla Sanremo: 50 vittorie (record, davanti al Belgio con 20 e alla Francia con 13), 60 secondi e 60 terzi posti, ma da 5 anni non ci sono atleti azzurri sul podio, che producono il digiuno più lungo di tutti i tempi. L’ultimo italiano a podio è stato infatti Vincenzo Nibali, terzo nel 2012, mentre il successo manca addirittura dal 2006, quando si impose Pippo Pozzato. Attenzione ai classe 1991-1992: 26 anni è infatti l’età “magica” in cui conquistare la Milano-Sanremo, come dimostrato da 4 degli ultimi 5 vincitori, ventiseienni al momento del trionfo (Ciolek, Kristoff, Degenkolb, Kwiatkowski).