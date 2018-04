Ciclismo in lutto, morto il 25enne Goeleven

Valentino suona la carica in casa Yamaha, nella settimana del GP di Austin: "Siamo carichi e concentrati per far bene da subito. Sappiamo che dobbiamo migliorare, siamo positivi e motivati". Vinales: "Non possiamo più permetterci di commettere errori", Meregalli: "Non vediamo l'ora di voltare pagina"

