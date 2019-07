Il Team Jumbo-Visma ha conquistato la 2^ tappa del Tour de France, una cronometro a squadre da Bruxelles Palais Royal a Bruxelles Atomium di 27 km. L'olandese Mike Teunissen si conferma per il secondo giorno consecutivo in Maglia Gialla. Come previsto, il percorso completamente pianeggiante ha favorito la formazione più forte contro il tempo, con il team olandese che ha dominato fin dai primi intertempi, chiudendo in 28'57''. Seconda piazza per il Team Ineos di Thomas e Bernal, staccato di 20'', terza la Deceunick - Quick Step di Elia Viviani, che ha pagato un gap di appena 82 centesimi dall'ex Team Sky. Bene la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali, nona al traguardo con 36'' di ritardo dalla Jumbo-Visma. Decimo tempo per l'Astana (+41''), mentre l'UAE di Fabio Aru ha chiuso in 16esima posizione (+1'03''). Meglio ha fatto la Bora di Peter Sagan, 12esima a 46'' dalla Jumbo-Visma. Chi guadagna è l'uomo di classifica del team olandese, Steven Kruijswijk, ora terzo in generale e con una ventina di secondi di vantaggio su Bernal e Thomas. Moscon, sesto a 30'', il primo degli italiani, con Vincenzo Nibali che paga un ritardo dalla Maglia Gialla di 46''. Lunedì è in programma la terza frazione, Binche-Épernay: la carovana, dopo le prime due tappe in Belgio, fa ritorno in Francia per 215 km mossi, che potrebbero favorire una fuga o i cacciatori di tappe.