La cronaca

La quarta tappa del Tour de France parte da Reims con Alaphilippe, vincitore della frazione del giorno precedente, in maglia gialla. Subito all’attacco tre corridori: il belga Frederik Backaert, il francese Yoann Offredo e lo svizzero Michael Schär. Il vantaggio massimo dei tre fuggitivi è di 3’30”. Sul Gpm di Cote de Rosieres passa per primo lo svizzero Schär. E’ Backaert il primo a transitare al traguardo volante davanti ai compagni di fuga Schär e e Offredo. Con l’avvicinarsi del traguardo di Nancy il gruppo, trascinato dalle squadre dei velocisti, diminuisce sensibilmente il distacco dai fuggitivi. A 45 chilometri dalla fine della tappa il vantaggio dei tre è di circa 1 minuto. A circa 30 chilometri dall’arrivo Schär e Backaert staccano il compagno di fuga Offredo. Il francese è il primo a essere riassorbito dal gruppo a -26 dall’arrivo. Sulla Cote de Maron Schär stacca Backaert, ma poi vengono entrambi ripresi dal gruppo che torna compatto a 16 chilometri dal traguardo di Nancy. Kelderman passa per primo sulla Cote de Maron, secondo GPM di giornata. Le squadre dei velocisti si preparano alla volata. Il francese Calmejane ci prova in solitaria, ma il gruppo non lascia spazio al tentativo. Nello sprint grande vittoria di Elia Viviani davanti al norvegese Kristoff e all’australiano Ewan. Il francese Alaphilippe conserva la maglia gialla.