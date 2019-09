"Attacco pazzo davanti a mia mamma"

Una dedica speciale della campionessa del mondo van Vleuten: "Mamma è venuta a vedermi, è una persona speciale e vincere in questo modo davanti a lei mi ha regalato un’emozione straordinaria.Ho fatto 106 km di fuga, un piano folle che a dire la verità non era pianificato. Ho fatto la differenza in salita e ho tirato dritto, chilometro dopo chilometro ho capito che stavo facendo qualcosa di speciale". L'olandese si gode il successo:"Non ci credo, mi sono allenata tanto per arrivare pronta a questa sfida, provo tante emozioni. È un sogno e il pubblico sul circuito è stato davvero fantastico. Ero uscita delusa della crono (era la detentrice del titolo e ha chiuso al terzo posto dietro Dygert e Van der Breggen, ndr): direi che ho rimesso le cose a posto e con gli interessi. Dopo un periodo duro a causa di un infortunio, ora me la godo… Devo dire grazie alle mie compagne di squadra dietro che hanno lavorato come stopper e sono contenta che sul podio sia salita anche la mia compagna di squadra Amanda Spratt".