Vuelta, UAE vince cronosquadre. Vingegaard leader

Vuelta, UAE vince cronosquadre. Vingegaard è la nuova maglia rossa

5^ TAPPA

Nella cronometro a squadre successo della UAE-Team Emirates con 8" sul Team Visma e 9" sulla Lidl-Trek. Jonas Vingegaard si riprende la maglia rossa, che nella giornata di martedì era stata conquistata da David Gaudu

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI

LIVE

Domani la 6^ tappa: Olot-Pal

Tappa di montagna con arrivo a Pal (Andorra) dove la corsa mancava dal 2010, quando a vincere fu Igor Anton. Oltre alla scalata nel Principato, a metà tappa ci sarà anche la lunga salita fino al Collada de Toses, gpm di prima categoria a 1.790 metri di altezza sul livello del mare

Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia

Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia

Le classifiche

Le classifiche della Vuelta 2025

Le classifiche della Vuelta 2025

Arriva la Groupama-FDJ: noni a 24 secondi

Gaudu perde la maglia rossa, che torna sulle spalle di Vingegaard. La UAE-Team Emirates vince la cronosquadre

Team Visma al secondo posto

Team Visma secondo a 8" dalla UAE. Vingegaard sarà la nuova maglia rossa

UAE in testa

UAE in testa davanti alla Lidl-Trek per 9". Ayuso potrebbe essere il nuovo leader della classifica generale

Team Visma decimo al secondo intermedio

E' di 18" il ritardo della squadra di Vingegaard dalla Lidl-Trek di Ciccone

Secondo posto parziale per la Red Bull

Secondo posto per la Red Bull a 3" dalla Lidl-Trek

Cade Sobrero della Red Bull

Brutta caduta per Matteo Sobrero della Red Bull

Ultimo team al via: la Groupama FDJ

Il team della maglia rossa Gaudu ha cominciato ora la cronosquadre

E' il momento del Team Visma | Lease a Bike

Al via la squadra di Vingegaard

Ineos seconda a 7" dalla Lidl-Trek

Secondo posto al traguardo per la Ineos di Filippo Ganna a 7" dalla Lidl-Trek di Giulio Ciccone

Israel bloccata dai manifestanti

La Israel Premier Tech è stata rallentata da alcuni manifestanti pro Palestina

Tra poco ultime 3 squadre al via

Mancano solo UAE Emirates, Visma | Lease a bike e Groupama FDJ

E' partita la Soudal Quick-Step

Al via la Soudal Quick-Step. Tra poco tocca all'Astana

Ineos davanti alla Lidl-Trek all'intermedio

La Ineos-Grenadiers ha un vantaggio di 10" sulla Lidl-Trek nel primo parziale

Decathlon, stesso tempo della Lidl-Trek al primo intermedio

La Decathlon è transitata con lo stesso tempo della Lidl-Trek al primo intermedio

Tra poco Tiberi con la sua Bahrain-Victorious

Al via anche la Bahrain-Victorious di Antonio Tiberi.

Al via la Ineos

La Ineos di Filippo Ganna comincia la cronosquadre

Lidl Trek in testa alla cronosquadre

La Lidl-Trek si porta al comando della cronosquadre all’arrivo con 18″ sulla Lotto

Al via Movistar Team

E' il momento del Movistar Team: comincia ora la loro cronosquadre

Lidl-Trek davanti al secondo intermedio

La Lidl-Trek è in testa al secondo parziale con 12″ sulla Lotto

Alle 17.33 tocca alla Ineos

Si susseguono le partenze delle squadre. Attesa per la Ineos, al via alle 17.33

Intermarché seconda al traguardo

La Intermarché è seconda al traguardo a 12″ dalla Lotto.

Lidl-Trek di Ciccone davanti al primo intermedio

La Lidl-Trek in testa al primo intermedio con un vantaggio di 8″ sulla Jayco AlUla

Partita la EF Education-EasyPost

E' il momento della Education-EasyPost, squadra che non esprime uomini di classifica

Alpecin-Deceuninck a 15" dalla Lotto

Secondo team al traguardo: la Alpecin-Deceuninck ha un ritardo di 15" dalla Lotto, attualmente in testa

Cofidis a -1" dalla Lotto al primo intermedio

Passaggio della Cofidis all'intermedio: il ritardo dalla Lotto è solamente di un secondo

Al traguardo la Lotto

25'53"28 è il tempo della Lotto, la prima squadra ad arrivare sul traguardo

E' il momento di Giulio Ciccone con la sua Lidl-Trek

La Lidl-Trek comincia ora la cronosquadre. Giulio Ciccone occupa attualmente la terza posizione in classifica generale, a 8" dal leader Gaudu

E' partita la Jayco AlUla

Partita la cronosquadre della Jayco AlUla di O’Connor e Dunbar

Ecco la Cofidis

La Cofidis al via della quinta tappa della Vuelta

Lotto avanti al primo intermedio

Al primo intermedio la Lotto ha un vantaggio di 8" sull'Alpecin

Parte la Intermarché-Wanty

La Intermarché-Wanty, squadra di Simone Petilli, ha cominciato ora la cronosquadre, dalla partenza di Figueres

E' il turno della Picnic PostNL

Partita la Picnic PostNL. Squadra del velocista Van Uden, vincitore quest'anno di una tappa al Giro d'Italia

Comincia anche la corsa della Alpecin-Deceuninck

Seconda squadra al via della cronometro: è la Alpecin-Deceuninck

Al via la cronosquadre

E' cominciata la 5^ tappa della Vuelta. E' partita la prima squadra al via: la Lotto di Elia Viviani

L'ultimo italiano a vincerla è stato Aru

L'albo d'oro della Vuelta

L'albo d'oro della Vuelta

Tutto quello che c'è da sapere sulla Vuelta '25

Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti

Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI - MAGLIA BIANCA

  • 1) Juan Ayuso - 15h 46' 06''
  • 2) Junior Lecerf  - s.t 
  • 3) Marco Frigo - s.t 
  • 4) Matthew Riccitello - s.t 
  • 5) Giulio Pellizzari - s.t 
Le classifiche della Vuelta 2025

Le classifiche della Vuelta 2025

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI - MAGLIA A POIS

  • 1) Nicolau Beltran - 11 punti
  • 2) Sean Quinn - 9 punti
  • 3) Alessandro Verre - 8 punti 
  • 4) Louis Vervaeke - 8 punti
  • 5) Jonas Vingegaard - 5 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA VERDE

  • 1) Mads Pedersen - 78 punti
  • 2) Ethan Vernon - 76 punti
  • 3) Jasper Philipsen - 75 punti
  • 4) Giulio Ciccone - 67 punti
  • 5) Jonas Vingegaard - 65 punti

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE

  • 1) GAUDU David (Groupama-FDJ) 15h45'50"
  • 2) VINGEGAARD Jonas (Visma) s.t.
  • 3) CICCONE Giulio (Lidl-Trek) +8"
  • 4) BERNAL Egan (INEOS) +14"
  • 5) PIDCOCK Thomas (Q36) +16
  • 6) HINDLEY Jai (RBH) s.t.
  • 7) BUITRAGO Santiago TBV s.t.
  • 8) JORGENSON Matteo TVL s.t.
  • 9) KUSS Sepp (TVL) s.t.
  • 10) AYUSO Juan UAD s.t.

L'ORDINE DI ARRIVO DELLA 4^ TAPPA

  • 1) TURNER Ben (INEOS Grenadiers) 4h50'14"
  • 2) PHILIPSEN Jasper (Alpecin-Deceuninck) s.t.
  • 3) PLANCKAERT Edward (Alpecin-Deceuninck) s.t.
  • 4) VERNON Ethan (Israel-Premier Tech) s.t.
  • 5) BIERMANS Jenthe (Arkéa-B&B Hotels) s.t.
  • 6) PEDERSEN Mads (Lidl-Trek) s.t.
  • 7) CHRISTEN Fabio (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
  • 8) AULAR Orluis (Movistar Team) s.t.
  • 9) SILVA Guillermo Thomas (Caja Rural-Seguros RGA) s.t.
  • 10) BURATTI Nicolò (Bahrain-Victorious) s.t.

Cosa è successo nella tappa di martedì

Turner vince in volata la 4° tappa, Gaudu in rosso

Turner vince in volata la 4° tappa, Gaudu in rosso

Favoriti

La Ineos Grenadiers del campione italiano Filippo Ganna, ma anche l'UAE Emirates di Joao Almeida e Juan Ayuso, la Bahrain Victorious di Antonio Tiberi, la Lidl-Trek di Giulio Ciccone, Red Bull–BORA–hansgrohe e, naturalmente, la Visma | Lease a Bike di Jonas Vingegaard, che avrà subito la chance di riprendersi la Maglia rossa, sulle spalle di David Gaudu solo grazie ai suoi migliori piazzamenti (il francese e il danese hanno lo stesso tempo).

L'altimetria

L'altimetria della cronosquadre

Il percorso

È un circuito lungo 24,1 km, completamente pianeggiante e molto veloce. Dislivello di 86 metri. Due intermedi: posti dopo 7,8 e 16,6 km.

Start list (3/3)

  • ISRAEL-PREMIER TECH - 17:41
  • RED BULL-BORA-HANSGROHE - 17:45
  • SOUDAL QUICK-STEP - 17:49
  • XDS ASTANA TEAM - 17:53
  • UAE TEAM EMIRATES XRG - 17:57
  • TEAM VISMA | LEASE A BIKE - 18:01
  • GROUPAMA-FDJ - 18:05

Start list (2/3)

  • EF EDUCATION-EASYPOST - 17:09
  • BURGOS BURPELLET-BH - 17:13
  • ARKEA B&B HOTELS - 17:17
  • CAJA RURAL-SEGUROS RGA - 17:21
  • MOVISTAR TEAM - 17:25
  • DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM - 17:29
  • INEOS GRENADIERS - 17:33
  • BAHRAIN VICTORIOUS - 17:37

Start list (1/3)

  • LOTTO - 16:37
  • ALPECIN-DECEUNINCK - 16:41
  • TEAM PICNIC POSTNL - 16:45
  • INTERMARCHÉ-WANTY - 16:49
  • COFIDIS - 16:53
  • TEAM JAYCO ALULA - 16:57
  • LIDL-TREK - 17:01
  • Q36.5 PRO CYCLING TEAM - 17:05

Gli orari della tappa di oggi

La prima delle 23 squadre (la Lotto) partirà alle 16:37, l'ultima a scendere in pedana (la Groupama-FDJ) alle 18:05.

Buon pomeriggio! Dopo le tre tappe (e mezzo) in Piemonte e l'arrivo di martedì in Francia, la Vuelta sbarca in Catalogna per la 5^ frazione di questa 80^ edizione, la cronometro a squadre di Figueres. 

