Vuelta, UAE vince cronosquadre. Vingegaard leader

Vuelta, UAE vince cronosquadre. Vingegaard è la nuova maglia rossa
Nella cronometro a squadre successo della UAE-Team Emirates con 8" sul Team Visma e 9" sulla Lidl-Trek. Jonas Vingegaard si riprende la maglia rossa, che nella giornata di martedì era stata conquistata da David Gaudu
Domani la 6^ tappa: Olot-Pal
Tappa di montagna con arrivo a Pal (Andorra) dove la corsa mancava dal 2010, quando a vincere fu Igor Anton. Oltre alla scalata nel Principato, a metà tappa ci sarà anche la lunga salita fino al Collada de Toses, gpm di prima categoria a 1.790 metri di altezza sul livello del mare
Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia
Arriva la Groupama-FDJ: noni a 24 secondi
Gaudu perde la maglia rossa, che torna sulle spalle di Vingegaard. La UAE-Team Emirates vince la cronosquadre
Team Visma al secondo posto
Team Visma secondo a 8" dalla UAE. Vingegaard sarà la nuova maglia rossa
UAE in testa
UAE in testa davanti alla Lidl-Trek per 9". Ayuso potrebbe essere il nuovo leader della classifica generale
Team Visma decimo al secondo intermedio
E' di 18" il ritardo della squadra di Vingegaard dalla Lidl-Trek di Ciccone
Secondo posto parziale per la Red Bull
Secondo posto per la Red Bull a 3" dalla Lidl-Trek
Cade Sobrero della Red Bull
Brutta caduta per Matteo Sobrero della Red Bull
Ultimo team al via: la Groupama FDJ
Il team della maglia rossa Gaudu ha cominciato ora la cronosquadre
E' il momento del Team Visma | Lease a Bike
Al via la squadra di Vingegaard
Ineos seconda a 7" dalla Lidl-Trek
Secondo posto al traguardo per la Ineos di Filippo Ganna a 7" dalla Lidl-Trek di Giulio Ciccone
Israel bloccata dai manifestanti
La Israel Premier Tech è stata rallentata da alcuni manifestanti pro Palestina
Tra poco ultime 3 squadre al via
Mancano solo UAE Emirates, Visma | Lease a bike e Groupama FDJ
E' partita la Soudal Quick-Step
Al via la Soudal Quick-Step. Tra poco tocca all'Astana
Ineos davanti alla Lidl-Trek all'intermedio
La Ineos-Grenadiers ha un vantaggio di 10" sulla Lidl-Trek nel primo parziale
Decathlon, stesso tempo della Lidl-Trek al primo intermedio
La Decathlon è transitata con lo stesso tempo della Lidl-Trek al primo intermedio
Tra poco Tiberi con la sua Bahrain-Victorious
Al via anche la Bahrain-Victorious di Antonio Tiberi.
Al via la Ineos
La Ineos di Filippo Ganna comincia la cronosquadre
Lidl Trek in testa alla cronosquadre
La Lidl-Trek si porta al comando della cronosquadre all’arrivo con 18″ sulla Lotto
Al via Movistar Team
E' il momento del Movistar Team: comincia ora la loro cronosquadre
Lidl-Trek davanti al secondo intermedio
La Lidl-Trek è in testa al secondo parziale con 12″ sulla Lotto
Alle 17.33 tocca alla Ineos
Si susseguono le partenze delle squadre. Attesa per la Ineos, al via alle 17.33
Intermarché seconda al traguardo
La Intermarché è seconda al traguardo a 12″ dalla Lotto.
Lidl-Trek di Ciccone davanti al primo intermedio
La Lidl-Trek in testa al primo intermedio con un vantaggio di 8″ sulla Jayco AlUla
Partita la EF Education-EasyPost
E' il momento della Education-EasyPost, squadra che non esprime uomini di classifica
Alpecin-Deceuninck a 15" dalla Lotto
Secondo team al traguardo: la Alpecin-Deceuninck ha un ritardo di 15" dalla Lotto, attualmente in testa
Cofidis a -1" dalla Lotto al primo intermedio
Passaggio della Cofidis all'intermedio: il ritardo dalla Lotto è solamente di un secondo
Al traguardo la Lotto
25'53"28 è il tempo della Lotto, la prima squadra ad arrivare sul traguardo
E' il momento di Giulio Ciccone con la sua Lidl-Trek
La Lidl-Trek comincia ora la cronosquadre. Giulio Ciccone occupa attualmente la terza posizione in classifica generale, a 8" dal leader Gaudu
E' partita la Jayco AlUla
Partita la cronosquadre della Jayco AlUla di O’Connor e Dunbar
Ecco la Cofidis
La Cofidis al via della quinta tappa della Vuelta
Lotto avanti al primo intermedio
Al primo intermedio la Lotto ha un vantaggio di 8" sull'Alpecin
Parte la Intermarché-Wanty
La Intermarché-Wanty, squadra di Simone Petilli, ha cominciato ora la cronosquadre, dalla partenza di Figueres
E' il turno della Picnic PostNL
Partita la Picnic PostNL. Squadra del velocista Van Uden, vincitore quest'anno di una tappa al Giro d'Italia
Comincia anche la corsa della Alpecin-Deceuninck
Seconda squadra al via della cronometro: è la Alpecin-Deceuninck
Al via la cronosquadre
E' cominciata la 5^ tappa della Vuelta. E' partita la prima squadra al via: la Lotto di Elia Viviani
Tutto quello che c'è da sapere sulla Vuelta '25
Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti
LA CLASSIFICA DEI GIOVANI - MAGLIA BIANCA
- 1) Juan Ayuso - 15h 46' 06''
- 2) Junior Lecerf - s.t
- 3) Marco Frigo - s.t
- 4) Matthew Riccitello - s.t
- 5) Giulio Pellizzari - s.t
Le classifiche della Vuelta 2025
LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI - MAGLIA A POIS
- 1) Nicolau Beltran - 11 punti
- 2) Sean Quinn - 9 punti
- 3) Alessandro Verre - 8 punti
- 4) Louis Vervaeke - 8 punti
- 5) Jonas Vingegaard - 5 punti
LA CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA VERDE
- 1) Mads Pedersen - 78 punti
- 2) Ethan Vernon - 76 punti
- 3) Jasper Philipsen - 75 punti
- 4) Giulio Ciccone - 67 punti
- 5) Jonas Vingegaard - 65 punti
LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE
- 1) GAUDU David (Groupama-FDJ) 15h45'50"
- 2) VINGEGAARD Jonas (Visma) s.t.
- 3) CICCONE Giulio (Lidl-Trek) +8"
- 4) BERNAL Egan (INEOS) +14"
- 5) PIDCOCK Thomas (Q36) +16
- 6) HINDLEY Jai (RBH) s.t.
- 7) BUITRAGO Santiago TBV s.t.
- 8) JORGENSON Matteo TVL s.t.
- 9) KUSS Sepp (TVL) s.t.
- 10) AYUSO Juan UAD s.t.
L'ORDINE DI ARRIVO DELLA 4^ TAPPA
- 1) TURNER Ben (INEOS Grenadiers) 4h50'14"
- 2) PHILIPSEN Jasper (Alpecin-Deceuninck) s.t.
- 3) PLANCKAERT Edward (Alpecin-Deceuninck) s.t.
- 4) VERNON Ethan (Israel-Premier Tech) s.t.
- 5) BIERMANS Jenthe (Arkéa-B&B Hotels) s.t.
- 6) PEDERSEN Mads (Lidl-Trek) s.t.
- 7) CHRISTEN Fabio (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
- 8) AULAR Orluis (Movistar Team) s.t.
- 9) SILVA Guillermo Thomas (Caja Rural-Seguros RGA) s.t.
- 10) BURATTI Nicolò (Bahrain-Victorious) s.t.
Cosa è successo nella tappa di martedì
Turner vince in volata la 4° tappa, Gaudu in rosso
Favoriti
La Ineos Grenadiers del campione italiano Filippo Ganna, ma anche l'UAE Emirates di Joao Almeida e Juan Ayuso, la Bahrain Victorious di Antonio Tiberi, la Lidl-Trek di Giulio Ciccone, Red Bull–BORA–hansgrohe e, naturalmente, la Visma | Lease a Bike di Jonas Vingegaard, che avrà subito la chance di riprendersi la Maglia rossa, sulle spalle di David Gaudu solo grazie ai suoi migliori piazzamenti (il francese e il danese hanno lo stesso tempo).
L'altimetria
Il percorso
È un circuito lungo 24,1 km, completamente pianeggiante e molto veloce. Dislivello di 86 metri. Due intermedi: posti dopo 7,8 e 16,6 km.
Start list (3/3)
- ISRAEL-PREMIER TECH - 17:41
- RED BULL-BORA-HANSGROHE - 17:45
- SOUDAL QUICK-STEP - 17:49
- XDS ASTANA TEAM - 17:53
- UAE TEAM EMIRATES XRG - 17:57
- TEAM VISMA | LEASE A BIKE - 18:01
- GROUPAMA-FDJ - 18:05
Start list (2/3)
- EF EDUCATION-EASYPOST - 17:09
- BURGOS BURPELLET-BH - 17:13
- ARKEA B&B HOTELS - 17:17
- CAJA RURAL-SEGUROS RGA - 17:21
- MOVISTAR TEAM - 17:25
- DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM - 17:29
- INEOS GRENADIERS - 17:33
- BAHRAIN VICTORIOUS - 17:37
Start list (1/3)
- LOTTO - 16:37
- ALPECIN-DECEUNINCK - 16:41
- TEAM PICNIC POSTNL - 16:45
- INTERMARCHÉ-WANTY - 16:49
- COFIDIS - 16:53
- TEAM JAYCO ALULA - 16:57
- LIDL-TREK - 17:01
- Q36.5 PRO CYCLING TEAM - 17:05
Gli orari della tappa di oggi
La prima delle 23 squadre (la Lotto) partirà alle 16:37, l'ultima a scendere in pedana (la Groupama-FDJ) alle 18:05.
Buon pomeriggio! Dopo le tre tappe (e mezzo) in Piemonte e l'arrivo di martedì in Francia, la Vuelta sbarca in Catalogna per la 5^ frazione di questa 80^ edizione, la cronometro a squadre di Figueres.