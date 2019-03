Un disastro tra i pali. Potrebbe essere il titolo di un film ma per molti fantallenatori è la realtà del weekend dell'ultimo turno di campionato. Il record stagionale di reti ha portato sommo gaudio tra attaccanti, centrocampisti e difensori ma per quelli che di mestiere devono evitare le reti altrui, è stata una giornata da incubo. Abbiamo infatti da segnalare ben due zero (!!) quanto a punteggio totale. Nel regolamento di alcune leghe, se uno gioca in 10, compare il 'voto fantasma' ovvero: l'11mo prende l'equivalente del voto più basso fatto registrare dai suoi giocatori. In molti avrebbero preferito il 'fantasma' rispetto, ad esempio, alla 'Farina00' che esce dai punteggi di Sepe e Consigli.



Le pesanti sconfitte di Parma e Sassuolo hanno avuto conseguenze non indifferenti per molti giocatori di De Zerbu e D'Aversa. Se nella Top 11 avevamo elencato la quantità industriale di gente sopra il 6,5, l'altra faccia della medaglia ci dice che ben 25 giocatori scesi in campo nella 28ma giornata, hanno chiuso la settimana con un punteggio tra il 4 e il 4,5. Immaginiano quindi che ci possano essere stati forti scossoni nella classifica generale di Superscudetto. Numeri alla mano le i punteggi delle varie formazioni possono variare da un misero 62 a un pazzesco 100. Voi da che parte vi collocate?



Vediamo quindi come si compone la squadra che non avreste mai dovuto mettere in campo in questo 28° turno di campionato. Il sistema di gioco è un 3-4-3

Portiere



Andrea Consigli: 0 (5-5)

Spiegone

I fantallenatori che hanno in rosa Andrea Consigli sanno che per il portiere del Sassuolo non è un momento fantacalcisticamente positivo. Flop 11 due settimane fa e flop 11 anche dopo questo weekend (considerando che nel penultimo turno era squalificato...). A fargli compagnia però, come detto, c'è un altro 'zero in pagella', ovvero Luigi Sepe che ha reccolto 4 palloni in fondo alla rete che hanno azzerato il suo 4 in pagella. Non se la possono passare meglio Musso (1,5) e Ospina (2,5). A quota 3 troviamo infine Perin, colpevole sul primo gol di Sturaro, e Audero.



Difesa



Simone Iacoponi: 4





Rick Karsdorp: 4,5





Ola Aina: 4,5 (5,5-1)





Spiegone

La superiorità numerica del Torino in casa contro il Bologna è durata appena 4 minuti. Tanto è passato tra il rosso a Lyanco e quello a Ola Aina. Appena dopo il secondo giallo ricevuto dal centrale del Bologna, è arrivato il gol di Izzo. L'uomo in più, nel finale, poteva essere determinante ma la 'pettata' all'arbitro dell'esterno granata ha ristabilito una parità numerica che ha fatto gran piacere al Bologna. I 4,5 di giornata però non si limitano ai due titolari della Flop 11: ci sono infatti anche Bruno Alves, Dimarco, Gagliolo, Ferrari e N'Koulou. Il centrale di Mazzarri, ultimamente, sta abbassando un po' la propria media voto che resta comuque pi che apprezzabile, ma che sta vivendo una preoccupante flessione. Un bel po' di Juve presente nell'esercito dei 5: da Alex Sandro a Bonucci passando per Caceres. Non manca la Fiorentina che presenta il blocco Milenkovic, Pezzella e Ceccherini.



Centrocampo



Luca Rigoni: 4





Stefano Sensi: 4





Juraj Kucka: 4,5





Emre Can: 4,5 (5-0,5)

Spiegone

Quando la sconfitta è netta, i centrocampisti difficilmete si salvano. Sconfitta neta vuol dire sì gol subiti ma anche zero (o al massimo 1) fatti e una fase offensiva passa necessariamente per il gioco in mezzo al campo, di raccordo tra difesa e attacci. Rigoni e Sensi pagano il prezzo più alto (e fantacalcisticamente più basso) ma con 4,5 troviamo anche Nzonzi e Biabiany. Il numero di quelli con un totalone di 4 o 4,5 è quasi pari a quello dei 5: tra i 9 protagonisti, anche in questo caso, troviamo un discreto numero di juventini dato che la prima sconfitta in campionato degli uomini di Allegri, ha 'fregato, buona parte dei fantallenatori. Questi ultimi però non si possono lamentare visto il bilancio nettamente favoreole di bonus bianconeri. Punteggio di giornata di 5 per Bernardeschi, Pjanic e Bentancur.



Attacco



Gervinho: 4





Roberto Inglese: 4 (4,5-0,5)





Domenico Berardi: 4



Spiegone

Abbiamo sempre parlato di alti e bassi. Da qualche tempo a questa parte però, Gervinho ha molti più voti negativi che positivi. La gestione dell'ivoriano è diventata un po' complicata. Doppietta (a domicilio) alla Juventus e flop totale contro squadre che avrebbero dovuto esaltare le sue caratteristiche tecniche. Invece no...e capire quando schierarlo diventa un mistero di non facile soluzione. Al triplo 4 dobbiamo aggiungere anche un triplo 4,5. Protagonisti Siligardi (ancora Parma), Kluivert e Di Francesco. L'esterno giallorosso, nella prima di Ranieri, era stato l'MVP della gara. Le cose per lui sono clamorosamente cambiate nel giro di 7 giorni.