Fantacalcio, ecco la Top 11 della 34^ giornata

La Serie A rimane ‘discreta’: anche il 34° turno di campionato non ha regalato una scorpacciata di reti. Il totale di giornata dice 23 e questa volta, a differenza della settimana passata, sono tutti ‘buoni’. Nessuna autorete anche se di ‘malus’ ne sono arrivati. Al computo totale dei gol va aggiunto anche il rigore parato da Consigli che in queste ultime giornate sta continuando la sua fantastica striscia di rigori parati.

E’ tornato a segnare anche Cristiano Ronaldo, per la gioia dei vari fantallenatori che lo avevano dovuto gioco forza mettere in panchina per qualche giornata. Il portoghese ha realizzato il gol numero 600 della sua carriera con le maglie dei club nei quali ha militato. Curiosità nella curiosità: CR7 ha bucato Handanovic che arriva così a quota 500 gol subiti nella sua lunga carriera in Serie A. Giornata storica per Felipe Caicedo: primo giocatore ecuadoregno a realizzare una doppietta nel nostro campionato. E’ sua l’unica multimarcatura dello scorso weekend.

Vediamo quindi di mettere giù la miglior formazione di giornata. Come sempre, daremo anche uno sguardo al podio di scopriamo la Top 11 di questa giornata Superscudetto, il fantacalcio di Sky. Il sistema di gioco della Top 11 di questa settimana è un 3-4-3.

Portiere





Andrea Consigli: 10,5 (7,5+3)



Spiegone

Ennesima copertina per il portiere del Sassuolo che contribuisce in maniera determinante alla vittoria dei suoi. Veretout è stata l’ennesima vittima dal dischetto del numero 47 neroverde. La sua manona ha portato in dote un altro +3 ai fantallenatori che lo hanno schierato. Dietro di lui c’è il solito Sirigu. Un altro clean sheet per il portiere del Torino che alza la propria fantamedia stagionale. Il 7 in pagella è meritatissimo e a ben vedere immaginiamo che non sarà l’ultimo ottimo voto di stagione. A quota 6, quanto a punteggio totale di giornata troviamo Handanovic, Mirante, Ospina e Gollini. Il portiere dell’Inter è l’unico del lotto che ha visto il proprio voto in pagella abbassarsi causa malus. Per gli altri 3 colleghi, zero gol subiti.

Difensori



Federico Fazio: 10,5 (7,5+3)

Aleksandar Kolarov: 10 (7+3)

Felipe: 9 (6,5+3-0,5)





Spiegone

Stagione fantacalcistica da incorniciare per Kolarov. A inizio anno costava un bel po’ di crediti su Superscudetto ma il terzino sinistro della Roma non si è limitato ad essere quello specialista che tutti conoscevamo. Otto reti totali sin qui (più un assist). Niente male davvero se comparato (ad esempio) ad attaccanti che ad agosto ci sono costato molto di più. La rete di Fazio ha completato la splendida giornata della difesa romanista. Da segnalare anche il gol di Pajac che però non è riuscito ad eguagliare il punteggio di Felipe. Per l’esterno dell’Empoli, 6 in pagella e ammonizione ricevuta: il totale quindi dice 8,5. I difensori con un totale di 7 punti sono stati 6: tra di loro citiamo de Vrij, Florenzi e Ansaldi mentre la giornata più che positiva per il reparto arretrato è testimoniata dal numero di giocatori che hanno chiuso con almeno 6 punti. In totale sono stati ben 57 (!); se non è record, poco ci manca.



Centrocampisti



Javier Pastore: 10,5 (7,5+3)

Alejandro Berenguer: 10,5 (7,5+3)

Juraj Kucka: 10 (7+3)

Radja Nainggolan: 9,5 (6,5+3)



Spiegone

A volte ci si prende, a volte no. Nei ‘campo o panca’ della 34ma giornata avevamo sconsigliato Berenguer che invece è titolarissimo nella nostra Top 11. Il ‘fanta’ non è una scienza esatta e, come capita a tutti, anche noi lasciamo qualche gol in panchina. Tra i consigliati dell’ultima settimana abbiamo fatto 4 su 5 (Orsolini, Meggiorini, Berardi e Pasalic) quindi il saldo non è stato negativo. A proposito di Pasalic: lui e De Roon fanno compagnia a Nainggolan con 9,5 come totale di giornata. Subito dietro c’è Soriano con 9 mente l’ottima prestazione di Sensi (7,5) viene ‘elevata, in termini di punteggio, a 8,5 grazie all’assist per la rete di Berardi. Tris di presenze infine con un totale di 7,5: Pjanic, Scozzarella e Romulo hanno messo insieme lo stesso percorso. Pagella da 6,5 e assist.



Attaccanti





Felipe Caicedo: 13,5 (7,5+6)

Nicola Sansone: 11 (7+3+1)

Cristiano Ronaldo: 10,5 (7,5+3)

Spiegone

C’è Immobile? Segna lui. Non c’è Immobile? Segna sempre lui. Periodo d’oro per Felipe Caicedo che porta a casa il miglior punteggio di giornata. La sua doppietta spiana la strada alla Lazio in quel di Genova e aiuta (forse) molti fantallenatori a portare a casa un buon punteggio. Giornata da 1+1 (gol+assist) per Nicola Sansone che era reduce da buone prestazioni senza però mai quell’acuto che invece è arrivato nella gara più importante per il suo Bologna. Di CR7 abbiamo già parlato. Insieme al portoghese a quota 10,5 troviamo anche Younes che continua ad avere una media gol decisamente alta. Certo, schierarlo è sempre un rischio ma per ora i dividendi sono spesso arrivati. Mertens, Belotti e Berardi sono gli altri attaccanti di giornata finiti in doppia cifra. Per tutti è arrivato un bel 10.



