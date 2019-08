Vi ricordate quando eravate bambini? Arrivava il primo dicembre e voi vedevate tutto sotto un’altra luce. Era il mese che portava al Natale, un mese magico. La nostra mente era proiettata alla lista dei desideri. Quei giochi che avevamo visto nei negozi o che aveva qualche nostro amico, ora potevamo averli anche noi, a patto di essere stati bravi. Ora siamo cresciuti, magari il Natale ha ancora il suo fascino (nonostante la nostra età) ma le ‘priorità’ sono cambiate. E mai come quest’anno, l’agosto del fantacalcista ha molto in comune con il dicembre dei bambini.

Dal 25 al...25

Il primo agosto il fantallenatore ha un sussulto: c’è qualcosa di nuovo nell’aria. Cos’è? E’ quella sensazione che ti dice che il tempo stringe. Si entra nel mese d’inizio del Fantacalcio. Un piccolo sorriso compare sul nostro volto mentre immaginiamo la nuova stagione, l’asta, i rigori sbagliati e le doppiette lasciate in panchina. Anni fa non vedevamo l’ora che arrivasse il 24 sera per i regali (da trovare sotto l’Albero di Natale e da scartare). Oggi non vediamo l’ora che arrivi il 24 sera…con i primi anticipi, i primi voti, le proiezioni sul resto della prima giornata e i primi sfottò sulla Chat “Fanta”. Il grosso della prima giornata sarà il 25… il nostro Natale.

Adulti o bambini poco cambia



Come quando eravamo bambini: il nome “lista dei desideri” resta immutato. Non si tratta di giochi ma di giocatori. Abbiamo passato tutto luglio a studiare, ora serve mettere nero su bianco, ma come da piccoli aspettavamo l’ultimo giro per negozi (magari era arrivato qualcosa di nuovo e potevamo inserire nella lista un regalo last minute), anche da grandi sappiamo che il mercato resta aperto (non come l’anno scorso) e che un ultimo colpo del 'vero' mercato potrebbe costringerci a cambiare strategia.

Come quando eravamo bambini: a dicembre passavamo ore con i compagni a scambiarci opinioni su giochi e videogiochi da chiedere come regalo. Oggi discutiamo ore con gli amici sul rapporto qualità/prezzo dell’ultimo centrocampista. Spesso ricorriamo ad amicizie ‘esterne’ alla nostra lega per non dare indizi di mercato o farci fregare da ‘colleghi senza scrupoli’.

Oggi inizia il mese che porta al Natale del Fantallenatore; che per la stagione 2019-20120 cade esattamente tra il 24 e il 25 del mese. Buon 1° agosto a tutti