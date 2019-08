Nella scorsa stagione arrivò una salvezza tutto sommato tranquilla e pienamente meritata visto l'andamento di campionato. La squadra di Semplici, in questa sessione di mercato, ha dovuto dire addio a Lazzari e alla sua quantità industriale di assist e palle potenzialmente pericolose. La filosofia di base non cambia: 3-5-2 con le corsie esterne quale naturale punto dal quale transitare per creare pericoli sperando che Petagna possa ripetere (o migliorare) i numeri dell'anno scorso. L'infortunio di Fares, per dirla con le parole del tecnico, "è stata una mazzata" ma i nuoi possono fin da subito dare il proprio contributo alla causa. Scopriamo quindi i 6 nomi da segnarsi a pochi giorni dalle varie aste del fantacalcio (per chi non aspetta la pausa per iniziare).



Quelli che…si devono avere

Cionek: non sarà certo un pezzo da 90 del fantacalcio la linea difensiva della Spal è ben rodata e può dare più garanzie rispetto allo scorso anno. State guardando i numeri e state pensando alle troppe ammonizioni? In casa Spal là dietro, nessuno è esente da qualche cartellino giallo di troppo. In più tra i tre titolari di Semplici è quello che potrebbe regalare più gioie offensive sulle palle inattive. Con mezza difesa concentrata su Petagna, ecco che gli altri potranno sfruttare qualche spazio in area su punizioni o angoli.

Kurtic: guardando al precampionato della squadra di Semplici, ma anche al recente passato, la convinzione di molti è che buona parte delle sorti spalline dipendano da come girerà Kurtic. Il gioco passerà spesso da lui che sarà chiamato anche a togliere le castagne dal fuoco risolvendo o suggerendo la palla giusta. Fisicamente, l’acciacco è sempre dietro l’angolo; forse verrà gestito in maniera molto oculata ma questa Spal non può rinunciare a uno come lui

Quelli che…non si devono dimenticare

Valoti: a livello di titolarità non possiamo di certo dire di essere di fronte a un giocatore che sicuramente scenderà in campo dall’inizio 9 volte su 10. L’anno scorso però è stato utilizzato molto spesso dato che può giocare anche da esterno (quando Lazzari si fece male, Semplici schierò anche lui largo a destra) oltre che da centrocampista. Di occasioni ne avrà eccome, il prezzo d’asta sarà quasi sicuramente contenuto e la sua capacità di prendere voto potrebbe anche stupirvi

Di Francesco: l’infortunio di Fares (operato al crociato) riduce i rischi di ballotaggio perenni sulle varie corsie esterne. Sostituire Lazzari non sarà facile ma Di Francesco e D’Alessandro ci proveranno. Il figlio di Eusebio dovrebbe agire sulla sinistra ma se D’Alessandro non dovesse abituarsi a giocare a destra i ruoli potrebbero invertirsi. Di Francesco non garantisce tanti gol ma la nuova realtà potrebbe rilanciarlo in termini di assist e buone prestazioni

Quelli che…possono sorprendere

Moncini: lo avevamo consigliato anche 12 mesi fa. A quell’epoca era una scommessa da ultimo posto nel reparto attaccanti. Dopo la sua ottima stagione al Cittadella è davvero difficile che Moncini faccia una comparsata e via nella massima serie. Avere di fianco giocatori esperti come Floccari, Paloschi e Petagna non potrà che fargli bene. Dovesse mettere insieme un po’ di prestazioni positive, acquistando sempre più fiducia, il fantallenatore si ritroverebbe con un buonissimo elemeno pagato poco

Berisha: ogni anno la Spal ha proposto nuovi volti in porta. Quest’anno tocca ad un portiere di sicura esperienza che dovrebbe dare maggiori sicurezze rispetto a quelli che avevano iniziato le scorse stagioni. Il gioco di Semplici è fatto di tanta corsa sulle fasce ma anche di molta attenzione difensiva e sarebbe abbastanza sorprendente assistere a numerose golade subite. Berisha può essere un buon innesto per la vostra fantasquadra a patto di alternarlo con almeno un altro suo collega durante la stagione