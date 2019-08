Il minimo comune denominatore è il sistema di gioco: 3-5-2 (o variazione sul tema). Avere in rosa giocatori ‘listati’ come difensori ma che giocano a centrocampo è sicuramente un vantaggio. L’unica controindicazione non è tanto il prezzo al quale vi aggiudicherete questa tipologia di calciatori, bensì una sorta di ‘abuso’ della categoria. Come detto, averli è un ‘plus’ non indifferente ma spendere un bel po’ di fanta quattrini per assicurarvi 4 o 5 difensori-centrocampisti può non rivelarsi la migliore strategia. In qualsiasi modo la pensiate, vediamo chi sono questi ‘jolly’ fantacalcistici. In alcuni casi ci sono difensori centrali che possono giocare da mediani ma avranno quasi sempre compiti prettamente difensivi senza che il cambio di ruolo possa portare benefici d’attacco.

Da Gasperini a Conte

Andando in ordine alfabetico iniziamo da Gasperini e dai suoi fantastici esterni che possono addirittura assomigliare a degli attaccanti. Il ‘quinto’ (sia destro che sinistro) è sempre determinante nella manovra nerazzurra e siamo sicuri che uno come Hateboer sarà pagato a peso d’oro nelle varie aste. Qualcuno penserà che con la Champions l’Atalanta potrebbe mettere ‘da parte’ il campionato. Può essere come può non essere: ciò che resta identico è lo sviluppo della manovra che coinvolge non poco i ‘difensori’ laterali. Quindi anche gente come Gosens e Castagne. In più i nerazzurri stanno cercano un quarto profilo in questa fase finale del mercato che possa agire sulle corsie esterne. Restando con gli stessi colori sociali passiamo ad Asamoah. Il 3-5-2- di Conte lo vedrà avanzato (con Spalletti ha fatto anche l’esterno d’attacco) sulla linea di centrocampo. Occhio anche a D’Ambrosio che può fare sia il centrale a 3 che l’esterno.

Gli altri 'Jolly' del campionato

Poche gioie in casa Lazio visto che Marusic e Lulic, nelle liste di Superscudetto, sono indicati come centrocampisti. Diverso invece il discorso per il Torino. De Silvestri, Ola Aina e soprattutto Ansaldi, verranno chiamati nelle varie aste come difensori e sappiamo bene l’importanza degli esterni nel gioco di Mazzarri. Preparate il libretto degli assegni, vi servirà. A Roma c’è Florenzi che all’occorrenza può giocare ‘alto’ e questo ci permette di parlare del concetto di ‘obbligo’ (che spesso è un errore): certi allenatori, per fortuna, ci danno notizie fantacalcistiche importanti nella conferenza pre gara. Se ad esempio un giorno Fonseca dicesse “Domani Florenzi giocherà esterno d’attacco” il fantallenatore medio, indipendentemente dalla difficoltò del match, sentirebbe il dovere di metterlo titolare (cosa che succede anche settimanalmente con qualche elemento della nostra rosa). Alla lunga è un errore: non c’è alcuna ‘prova’ che arriveranno gol e assist. La nostra mente ci dice di metterlo perché “se lo tengo in panchina poi segna sicuro”. Attenzione a fare certi ragionamenti. Proseguendo nel nostro ‘viaggio’ troviamo anche il Genoa, con Andreazzoli pronto a schierarsi col 3-5-2: Pajac, Barreca e Ghiglione possono tornare utilissimi. Romulo no: è centrocampista. Sarà interessante capire quanto agirà sulle corsie esterne il Verona di Juric: Faraoni, Adjapong e Crescenzi li trovate tra i difensori di centrocampo. Occhio al Sassuolo con De Zerbi che alterna difesa a tre e difesa a 4: uno come Rogerio potrebbe fare al caso vostro. Infine c’è l’Udinese con Stryger Larsen e Ter Avest, in attesa che il mercato dia a Tudor l’esterno sinistro che tanto serve ai friulani