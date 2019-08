La stagione della squadra di Mazarri è iniziata con largo anticipo visti gli impegni nei preliminari di Europa League. L’entrata ‘ritardata’ in Europa ha chiaramente modificato i piani di lavoro estivi quindi se da una parte i granata, a inizio campionato, avranno già minuti ‘veri’ nelle gambe, dall’altra c’è il rischio che alla lunga la preparazione estiva anticipata possa rappresentare un problema per qualche elemento della rosa. Anche forse per questo Mazzarri potrebbe ruotare un po’ di più gli uomini della sua rosa. Tradotto in termini fantacalcistici: ci sarà occasione per tutti ma i titolari ‘sicuri’ saranno meno. Ecco quindi i nostri consigli sugli acquisti da portare a termine all’asta.

Quelli che…si devono avere

Belotti: scelta chiaramente scontata ma come abbiamo avuto modo di sottolineare in altri approfondimenti legati al fantacalcio, il ‘Gallo’ quest’anno potrebbe garantire maggior regolarità e una quantità di reti rispetto allo scorso anno. E’ un Torino che poggia su solide basi. Gli innesti dello scorso anno non devono più ‘farsi le ossa’: la squadra si conosce meglio e sa che tipo di gioco e palloni piacciono alla punta di diamante di Cairo e Mazzarri.

Nkoulou: per media voto, titolarità e pochi malus, il centrale di Mazzarri è una delle sicurezze di tutto il pianeta fantacalcio. Difficile vederlo sbagliare completamente una gara. Leader della retroguardia con licenza di offendere sulle palle inattive. I suoi stacchi in area sono noti sia ai fantallenatori che agli avversari del Torino. Ultimo, ma non certo meno importante, punto: Nkoulou è anche affidabile dal punto di vista fisico.

Quelli che…non si devono dimenticare

Iago Falque: tecnicamente non si discute. Lo spagnolo si conosce oramai da qualche anno e i suoi pregi sono noti a tutti. La condizione fisica può essere un problema ed è questo che potrebbe far abbassare il prezzo del giocatore nelle varie aste. Belotti e Zaza hanno bisogno di un giocatore come Iago che alla fine dell’anno, quando è il momento di fare i bilanci, mette sempre a referto numeri fantacalcisticamente importanti.

Ansaldi: nella scorsa stagione a buoni voti e assist, ha unito anche qualche +3 che non guasta mai. Sulla corsia sinistra non ci dovrebbero essere grossi dubbi di titolarità. Ansaldi è uno dei pochi calciatori di Serie A degli ultimi anni ad essere stato capace di fornire 3 assist nella stessa partita. Anche tatticamente è cresciuto molto e i suoi voti in pagella sono ovviamente migliorati. Altro elemento imprescindibile per il Toro di Mazzarri

Quelli che…possono sorprendere

Lukic: ha dimostrato di poter stare con continuità nel centrocampo granata. Nella scorsa annata, complice anche qualche acciacco e squalifica di troppo dei suoi compagni, Lukic ha avuto un po’ di occasioni consecutive che ne hanno messo in mostra i punti forti. C’è da scommettere che quest’anno verrà sfruttato maggiormente visto che il Toro sarà impegnato anche in Europa League. Per pochi crediti vi potreste assicurare un ottimo prospetto magari da abbinare a qualche centrale ‘più titolare’ del Torino

Sirigu: l’assetto della squadra di Mazzarri è rimasto lo stesso, così come la maggior parte della squadra titolare. L’esperienza (di tutti) accumulata nell’ultimo campionato darà i suoi frutti nella stagione che sta per iniziare. E’ un Torino più esperto e quindi, sulla carta, più sicuro di sé e più forte. Sirigu una sorpresa? Si perché il portiere granata potrebbe far meglio dello scorso anno, finendo sul podio dei migliori portieri di stagione