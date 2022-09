Momenti di panico e tensione alle stelle per i fantallenatori di tutta Italia nel momento di inserire la formazione a ridosso della sfida tra Napoli e Spezia, quella che ha aperto la sesta giornata di Serie A. L'app Leghe di Fantacalcio, quella che oramai tutti usano per schierare i fatidici 11 (con relative riserve) della propria fantasquadra, a mezzora dall' inizio della partita del Maradona è infatti andata in down. Un malfunzionamento di cui non si conosce ancora la causa e che ha mandato metaforicamente nel panico tutti gli appassionati, incapaci in quel momento di poter inserire la formazione secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivavano dai campi. Tantissime le segnalazioni e le richieste di soluzione, in particolare per quanto riguarda l'App, mentre la versione web pare aver dato meno difficoltà agli utenti. E tra click che andavano a vuoto e messaggi disperati nelle chat di whatsapp delle varie leghe, mentre già in molti si stavano organizzando per poter gestire la questione in maniera amatoriale, come si faceva un tempo (formazione comunicata a voce e poi sistemata in un secondo momento) ecco che a poco più di 10 minuti dal fischio di inizio di Napoli-Spezia il problema è progressivamente rientrato, lasciando però pochissimo tempo ai fantallenatori per limare gli ultimi dettagli delle formazioni. Per scusarsi e farsi in un certo senso perdonare, quelli di Fantacalcio.it hanno comunicato agli utenti che i fantallenatori saranno 'rimborsati' con 5 minuti gratuiti della funzionalità "Premium" da usare nei prossimi giorni. Sperando che ci sia più tempo la prossima volta per poterli sfruttare.