Leggiamo bene la ricetta: prendete 15 titoli mondiali, aggiungete 2 bolidi come la Yamaha M1 MotoGP e la Mercedes campione del mondo in Formula 1, infine mescolate con il carisma di 2 fenomeni come Rossi ed Hamilton. Il risultato è garantito. Il celebre “scambio” tra Valentino e Lewis è finalmente arrivato: lunedì 9 dicembre, sul circuito di Valencia (pista utilizzata solitamente per il Motomondiale), i due piloti proveranno l’emozione di guidare il “gioiellino” del collega. L’evento (organizzato da uno sponsor comune) sarà completamente blindato, allo scopo di realizzare un documentario che racconti al meglio questa giornata speciale. Sky Sport sarà presente con l’inviata Mara Sangiorgio, per fornirvi tutte le notizie, le foto e i video dal circuito Ricardo Tormo.

Come seguire lo scambio tra Rossi ed Hamilton

Con molta probabilità, Rossi ed Hamilton gireranno nelle ore più calde della giornata, ovvero tra le 12 e le 15, quando la temperatura dell’asfalto è più calda e quindi c’è più grip in pista. Si tratta di un semplice test, quindi sulla carta non c’è un obiettivo da raggiungere. Eppure, è difficile immaginare che due super campioni come Valentino e Lewis non diano il massimo in pista per centrare un buon tempo. Il pilota Yamaha ha già svolto diversi test in passato con una Formula 1, precisamente con la Ferrari. Lo stesso Dottore ha raccontato che nel 2006 l'approdo in Formula 1 era stata molto più di una semplice ipotesi. Anche per Hamilton non si tratta di un debutto assoluto sulle due ruote: quest’anno il britannico ha svolto varie sessioni con la Yamaha R1 Superbike, contando su un coach come il pilota inglese Alex Lowes. Per il campione del mondo della Formula 1 sarà però la prima volta alla guida di una MotoGP, dove i freni in carbonio e le gomme Michelin non sono semplici da gestire per un “esordiente”. Per sapere chi andrà più forte, non perdete gli aggiornamenti lunedì 9 dicembre su skysport.it.