Hamilton è stato nel luogo in cui l'attore canadese Keanu Reeves è solito allenarsi per i film d'azione che lo vedono nei panni di John Wick e si è cimentato al poligono. "Ho sempre sognato di essere in un action movie, questo è solo l'inizio", ha commentato l'inglese su Instagram

Dopo aver provato la Yamaha M1 nello scambio tra fuoriclasse dei motori con Valentino Rossi, Lewis Hamilton corona un altro sogno della sua vita extra Formula 1. O meglio, inizia a "studiare" per realizzarlo. Il sei volte campione del mondo sembra interessato a un futuro da attore di action movie. "Ho sempre amato i film d’azione, ho sempre sognato di far parte di uno di questi un giorno. Qui è dove Keanu Reeves si allena per i suoi film di John Wick e qui sono venuto per iniziare il mio percorso di formazione per il mio primo ruolo cinematografico", ha scritto Hamilton sul profilo Instagram insieme con un video che lo vede impegnato a sparare ad alcune sagome al poligono.

Hamilton come John Wick

E allora ecco Hamilton che "prende appunti" dove il famoso attore canadese Keanu Reeves si allena per interpretare John Wick, protagonista dell'omonima serie cinematografica diretta da Chad Stahelski e arrivata al terzo episodio. Wick è un ex assassino in pensione, che però non riesce a godesi il riposo per via del suo burrascoso passato. Hamilton non è ancora pronto per abbandonare le corse, ma chissà che un domani non sia lui a recitare nei panni di John Wick. "Questo è solo il primo giorno, sono state un paio di ore super divertenti in un ambiente professionale sicuro. Keanu, fammi una chiamata", l'appello finale del 35enne pilota della Mercedes all'attore.