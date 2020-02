Nella conferenza stampa dopo la presentazione della Yamaha M1 2020, Rossi torna a parlare del suo futuro e del mancato rinnovo con Yamaha: "Quando non sei più molto giovane, hai bisogno di un grande sforzo devi lavorare al massimo ogni giorno nella MotoGP moderna. Il mio primo obiettivo è continuare a correre nel 2021. Abbiamo un team fantastico che è la Yamaha Petronas, quindi, dovessi correre con loro, non cambierebbe molto per me". Su Quartararo: "Ha sfiorato più volte la prima vittoria lo scorso anno, era un rookie". Il ritorno di Lorenzo da tester: "E' la scelta perfetta per noi e la Yamaha"

"Da una parte è stato difficile prendere la decisione di smettere con il team ufficiale nel 2021, ma dall'altra no, perché che non voglio continuare se non sono competitivo". Valentino Rossi ribadisce il concetto sul suo futuro dopo la decisione, condivisa tra Yamaha e pilota, di non proseguire con il team dalla stagione 2021. Nel giorno della presentazione della nuova M1 a Sepang, e alla vigilia dei test pre Mondiale, Rossi torna a chiarire anche quello che potrebbe essere il dopo 2020 con la Petronas: "Ho chiesto supporto alla Yamaha, hanno risposto positivamente se dovessi decidere di continuare dopo il Mondiale 2020. Il mio primo obiettivo è continuare a correre nel 2021. Abbiamo un team fantastico che è la Yamaha Petronas, hanno dimostrato di essere a un livello davvero alto, sono molto competitivi. Quindi, in caso di passaggio alla Petronas, non cambierebbe molto per me".



La MotoGP moderna

"Per provare a restare al top, in qualunque sport, soprattutto quando non sei più molto giovane, hai bisogno di un grande sforzo - ha aggiunto Rossi - devi lavorare al massimo ogni giorno nella MotoGP moderna. Questo è quello che puoi fare se hai ancora motivazioni e gioia di correre: il risultato è l'aspetto più importante".

Sull'ipotesi Petronas

"In caso di un eventuale passaggio alla Petronas, non sarà per forza per due stagioni come 2021 e 2022. Deciderò anno per anno, credo sia la cosa migliore e anche la Yamaha è d'accordo. Portare alla Yamaha Petronas tutto il mio team di collaboratori nel 2021? Non ne abbiamo ancora parlato, dipenderà molto anche dalla decisione di Quartararo riguardo il suo team, se deciderà di portare nel team ufficiale qualche componente, ma non ne abbiamo ancora parlato.

Il rapporto con Yamaha

"La cosa importante è che la Yamaha sia contenta di continuare a lavorare insieme, che abbia ancora fiducia in me. Inoltre, sarà importante per me sapere di avere eventualmente una moto ufficiale e il massimo del supporto anche nel 2021".

Su Quartararo

"Quartararo non ha ancora vinto un Mondiale o una gara in MotoGP? E' vero, ma è arrivato tante volte secondo dietro a Marquez, che è un pilota di un altro livello. Fabio ha sfiorato diverse volte la prima vittoria, per un rookie non è semplice.

Sul ritorno di Lorenzo (nel ruolo di tester)

"Lorenzo è perfetto per noi e per la Yamaha. Ho spinto molto con Jarvis e con la Yamaha per poter parlare con Jorge prima del suo arrivo, prenderlo è stata una decisione intelligente. Forse qualcuno poteva avere dei dubbi, dato che Lorenzo l'anno scorso ha avuto dei problemi con la Honda, ma io ho sempre pensato che lui possa essere comunque un pilota competitivo. Il suo arrivo è importante perché nella MotoGP di oggi è fondamentale avere un buon test team che fornisca dati. Ma per avere un buon test team, hai bisogno di un buon pilota che sia veloce, quindi credo che Lorenzo ci darà una grande mano per migliorare in breve tempo".