A s(or)passo nel tempo: ti doppio. Poi ti ridoppio

Nel 1969 l' aerodinamica in Formula 1 è ancora a livello molto primitivo e sperimentale. La tendenza dominante è quella di installare delle ali sulle sospensioni anteriori e posteriori , con dei supporti lunghissimi, in modo che le suddette ali vadano a "pescare" aria priva di turbolenze. Per non farsi mancare nulla poi, le ali sono regolabili dal pilota tramite delle leve nell'abitacolo , una sorta di DRS ante-litteram.

Dopo le Lotus è la volta di Brabham , in testa, anche lui fuori per incidente: Amon si trova al comando, dietro a lui Siffert e Stewart.

Avendo individuato immediatamente la causa della sua uscita, manda un meccanico a segnalare a Rindt il pericolo, ma, prima che possa essere possibile mettere in guardia il pilota austriaco, quest'ultimo esce di strada per lo stesso motivo nello stesso punto, colpisce i guard-rail, rovina addosso ai rottami della Lotus del compagno di squadra e capotta. Se la cava con la rottura del naso e qualche escoriazione.

Adelaide 1995

La Formula 1 corre l'ultimo GP della stagione con il fiato sospeso: un incidente in prova ha mandato in coma Mika Hakkinen. Il pilota finlandese ha patito la foratura di una gomma posteriore a più di 200 km/h ed è volato contro le barriere, impattando di lato. La situazione è seria: i medici gli hanno praticato una tracheotomia sul posto. Il finlandese rimane per alcuni giorni in coma, poi si riprenderà totalmente, tanto da diventare campione del mondo nel 1998 e 1999.

Le due Williams di Hill e Coulthard hanno monopolizzato la prima fila e David va in testa davanti a Damon dopo il via. Ma non sarà una gara semplice, per nessuno.

Coulthard va in testacoda mentre è in testa al 20° giro, lasciando la leadership a Hill. I rivali però, si ritirano uno dopo l’altro: Alesi sbatte con Schumacher mentre i due sono in seconda e terza posizione al 24° giro; Berger rompe il motore mentre è secondo al 35° giro; Frentzen prende il posto dell’austriaco, ma rompe il cambio 5 giri dopo; a questo punto Herbert è secondo, dura fino al 69° giro, poi rompe la trasmissione; Irvine rompe il motore mentre è terzo al 63° giro.