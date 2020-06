I delicati temi della discriminazione razziale e dell'ambiente non sono gli unici temi cari in questo particolare momento a Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, campione del mondo in carica della Formula 1, ha espresso in modo eloquente il suo pensiero sulla corrida spagnola. In una storia su Instagram, accanto a una foto che ritraeva un animale morto dopo un combattimento, Hamilton ha scritto: "Spagna, è davvero disgustoso". Il britannico ha poi aggiunto: "I bambini in Spagna imparano a torturare e uccidere i tori a 14 anni (età minima per le scuole di toreri, ndr). Chiediamo al Ministero dell'Istruzione di chiudere le scuole di corrida. Puoi aiutare condividendo questa richiesta". Accanto a queste parole Hamilton ha postato anche il link alla petizione dell'associazione People for the Ethical Treatment of Animals.