Callum Ilott alla guida della Haas VF-20 nelle prime prove libere 1 al Nurburgring: il britannico torna in pista con una F1 per la prima volta dai test di Barcellona 2019. Sull'Alfa Romeo Racing toccherà a Mick Schumacher. Il weekend del GP dell'Eifeil (Germania) è in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

Mick Schumacher sull'Alfa Romeo, Callum Ilott sulla Haas. Il nuovo che avanza in Formula 1, con i due piloti della Ferrari Driver Academy, attualmente impegnati nel campionato di F2, che scenderanno in pista questo weekend nelle prime libere del GP Eifel (Nurburgring, Germania). Un passo avanti per entrambi verso la massima serie. Per il britannico Ilott, che ha già realizzato i primi scatti con la tuta ufficiale della Haas, un ritorno su una monoposto d F1 dopo i test di Barcellona del 2019, quando guidò l’Alfa Romeo C38.