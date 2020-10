Esordio in Formula 1 al Nurburgring per il 21enne Mick Schumacher, figlio del 7 volte campione del mondo Michael. Dal cambio di nome nei kart al trionfo nell'Europeo di F3, fino alla corsa per il titolo iridato di Formula 2, ecco la storia e la carriera del figlio d'arte. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201)

Schumacher, un nome e una garanzia. Anche se non di successo, come precisato dal presidente della FIA e grande amico di famiglia, Jean Todt, in una recente intervista. Mick debutta in Formula 1 a 21 anni, lui che nasce nel marzo del 1999, quando papà Michael, già due volte campione del mondo, andava a caccia disperatamente di un titolo iridato che in casa Ferrari mancava da un ventennio. Schumi Jr. è entrato nel 2019 a far parte dell'Academy di Maranello, selezionato non solo per il cognome pesante, ma anche per il talento dimostrato in pista. Al Nurburgring, farà il suo esordio a bordo dell'Alfa motorizzata Ferrari, in un legame con la Rossa che sembra far parte del suo destino.