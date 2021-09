10/11

"NUOVA" MERCEDES - Lewis Hamilton e George Russell, sorridenti e vicini in una conferenza del 2019, anno dell'esordio in F1 dell'attuale pilota della Williams. Attuale ma non del futuro, perché Russell e il team di Brackley hanno da poco annunciato il trasferimento di George. Un sogno che si realizza e già accarezzato nel 2020, a Sakhir, quando fu chiamato a sostituire il connazionale Lewis (Covid). Stavolta Russell arriva per restare (al posto di Bottas). Gran talento, per qualcuno è l'erede di Hamilton. Manterranno lo stesso sorriso d'intesa nel 2022?

Russell alla Mercedes, l'annuncio