È GIA' 2022! - Non si è ancora chiusa e non ha ancora dei vincitori la stagione 2021, eppure già si parla del prossimo campionato. Il Mondiale 2022, quello della cosiddetta rivoluzione (regolamentare), ha il suo schieramento di piloti pronto al via dopo l'ultimo annuncio dell'Alfa Romeo, che ha scelto Bottas e Zhou per il dopo Raikkonen-Giovinazzi. Qui, tra conferme e novità, la line-up del campionato che scatterà il 20 marzo in Bahrain.

Il calendario del Mondiale 2022 di Formula 1