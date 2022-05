Un emozionante post sui social del pilota Ferrari, che ha messo di fronte due versioni di sé: il pilota che è oggi con il bambino che correva sui kart ieri. Tra loro un dialogo che trasmette serenità e tenerezza mentre il sole cala sul Principato di Monaco. E Charles ora va a caccia del primo successo in casa. Tutto il weekend di Montecarlo è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

Correre in casa è speciale, non c'è dubbio. Ma per Charles Leclerc forse è anche qualcosa di più. Questa è la sensazione che trasmette l'ultimo post sui social del pilota della Ferrari, pronto a scendere in pista tra le strade della sua Montecarlo. Un post carico di emozioni, un’immagine attraverso la quale Charles mette di fronte due versioni di sé: il pilota che è oggi con il bambino che correva sui kart ieri. Tra loro sembra esserci un dialogo che trasmette tenerezza mentre il sole cala sul Principato. "È sempre speciale guidare per le strade della città in cui sono cresciuto. Monaco, let's go!", la parole che accompagnano il post. E ora Charles va a caccia del primo successo nella sua Montecarlo.