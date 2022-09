Fra le grandi emozioni vissute in diretta su Sky Sport in questi 15 anni abbiamo selezionato 4 momenti storici e vi chiediamo di scegliere quello che per voi resta indimenticabile: l'ultimo titolo mondiale della Ferrari con Raikkonen nel 2007, il pazzo ultimo giro del Gp del Brasile 2008 (con Massa campione del mondo per 38 secondi) la prima vittoria di Leclerc a Monza oppure l'ultimo folle giro di Hamilton e Verstappen un anno fa ad Abu Dhabi

GP SINGAPORE, LIBERE IN DIRETTA