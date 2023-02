La scuderia inglese si presenterà al via del Mondiale ancora con Lando Norris, alla sua quarta stagione alla McLaren, e con una novità al posto di Daniel Ricciardo: l'australiano di origini italiane Oscar Piastri. La stagione scatta il 5 marzo in Bahrain: tutta live su Sky

Nemmeno 45 anni in due: la McLaren punterà sulla coppia più 'young' del 2023 per provare a migliorare il 5° posto nella classifica costruttori della scorsa stagione con l'obiettivo di vincere il cosiddetto 'Mondiale degli altri'. La scuderia britannica si affiderà ancora a Lando Norris e sul giovanissimo (classe 2001) Oscar Piastri, debuttante in F1. Il ruolo di terzo pilota a Mick Schumacher. Analizziamo le loro carriere e storie personali nel dettaglio, con qualche curiosità.



Lando Norris e Oscar Piastri - Instagram @mclaren

Lando Norris A soli 23 anni è già il 'veterano' del team: un po' perché per la prima volta è realmente il più 'anziano' della coppia (il suo nuovo compagno Oscar Piastri deve ancora compierne 22...); ma soprattutto perché Lando è già alla sua quarta stagione in F1 - tutte sulla McLaren - e da una 'vita' ormai nel Motorsport. È stato papà Adam, imprenditore piuttosto noto nel Regno Unito, a metterlo sui kart: nel 2010 il ragazzino di Bristol è terzo nel Super 1 National Comer Cadet e quattro anni più tardi diventa - appena 14enne - il più giovane vincitore di un campionato del mondo di karting, record precedentemente detenuto da un certo Lewis Hamilton. E siamo solo all'inizio: nel 2015 vince l'MSA Formula Series, l'anno seguente trionfa in tre campionati: Formula Toyota, Eurocup Formula Renault 2.0 e Formula Renault 2.0 NEC, aggiudicandosi anche il premio di pilota dell'anno agli Autosport Awards. Nel 2017, con il team Carlin Motorsport, fa sua anche la Formula 3 Europea (ancora il più giovane di sempre) e si guadagna l'accesso all'universo McLaren. Nel 2018 contribuisce alla conquista del titolo iridato destinato alle squadre in Formula 2 (con lui alla Carlin c'era Sérgio Sette Câmara) e debutta tra i grandi...

La carriera di Norris in Formula 1 Il suo primo approccio sulle piste del Circus risale al 2 agosto 2017 in occasione dei test di Budapest, nel circuito dell'Hungaroring: Lando è una scheggia e ottiene il secondo miglior tempo alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel, meritandosi un ruolo di terza guida sulla McLaren per l'annata successiva al posto di Jenson Button. Il 24 agosto del 2018 debutta in un weekend di gara nella prima sessione di libere del Gran Premio del Belgio ed è promosso a pieni voti: nel 2019 è titolare nella scuderia accanto a Carlos Sainz. La sua prima stagione si conclude con 49 punti e l'11° posto, il 2020 si apre alla grande: in Austria - grazie alla penalizzazione subita da Hamilton - sale sul podio (3°) e alla fine sarà 9° raddoppiando quasi i punti dell'annata precedente. Il 2021 è il suo anno migliore in Formula 1: 4 volte sul podio (l'Italia gli porta bene con il 3° posto di Imola e il 2° di Monza) e chiude la stagione al 6° posto con 160 punti. Nel 2022 perde una posizione in classifica (7°), ma rimane costante ed l'unico pilota al di fuori delle prime tre squadre del Mondiale a salire sul podio (ancora 3° nel GP dell'Emilia Romagna).

L'idolo Valentino Rossi Nel 2019 a Silverstone realizza il suo sogno: incontra per la prima volta Valentino Rossi. "Adoro il modo in cui Valentino approccia alle gare e alle sfide del Motomondiale - le parole di Norris, ospite nel box del 'Dottore' - è sempre stato il numero uno, il modello di riferimento a cui mi sono ispirato". Nello stesso anno a Monza corre con un casco gialloblù in omaggio a Vale e nel 2022 ha espresso un desiderio: "Un giorno vorrei correre con lui, il mio eroe di quando ero bambino".

Lando Norris - Instagram @mclaren

Oscar Piastri Nato a Melbourne il 6 aprile del 2001 e cresciuto a East Brighton, proviene da una famiglia di origini italiane (da parte del padre): all'inizio del secolo scorso, infatti, il suo trisavolo Giovanni emigrò dalla Toscana all'Australia. Comincia a correre nei kart nel 2011, gareggiando a livello agonistico dal 2014. Dopo alcune vittorie in patria, nel 2016 debutta in Europa, nel campionato campionato di Formula 4 UAE. E nel 2018 viene lanciato nella Formula Renault. Nel 2019, grazie a sette successi e quattro podi conquista il campionato di Formula Renault e da lì non si ferma più: nel 2020 è campione in Formula 3 con la Prema e l'anno dopo, sempre al volante della scuderia italiana, trionfa anche in Formula 2. Promosso a terzo pilota dell'Alpine, disputa gli Young Driver Test di fine stagione ad Abu Dhabi sia nel 2021 che nel 2022 e annuncia di aver firmato con la Jam Sports Management di Max Webber, ex pilota di F1 al volante di Minardi, Jaguar, Williams e Red Bull.

La 'querelle' Alpine-Piastri della scorsa estate Lo ricorderete: il 2 agosto del 2022 l'Alpine ufficializza Piastri come suo pilota ufficiale per la stagione 2023 in sostituzione del due volte campione del mondo Fernando Alonso. L'annuncio, tuttavia, viene clamorosamente smentito poche ore dopo dallo stesso pilota tramite i propri profili social e il 'caso' viene portato a Ginevra, davanti alla Commissione per il Riconoscimento dei Contratti della FIA, che il 2 settembre convalida il contratto dell'australiano con la McLaren. Lo stesso giorno il team di Woking ufficializza Piastri per le stagioni 2023 e 2024, erede di un altro 'aussie' dal sangue italiano: Daniel Ricciardo.

'Chef' per amore Piastri correrà con l'81, lo stesso che portava sui kart e sarà il primo con questo numero da quando i piloti hanno potuto sceglierlo, nel 2014. Ma non ci sono soltanto i motori nella sua vita, ovviamente: Oscar ha una passione per il cricket, il basket e il wakeboard (un mix tra lo sci nautico e lo snowboard); e da buon 'italiano' si diletta con un certo successo nella cucina (grazie anche all'aiuto della fidanzata): il suo piatto forte sono le tagliatelle con gamberi e panna.

Oscar Piastri - Instagram @mclaren

Mick Schumacher pilota di riserva Grazie a un accordo con la Mercedes, il tedesco sarà a disposizione anche della McLaren come pilota di riserva per la stagione 2023, la chiusura di un cerchio per il team principal Andrea Stella, che è stato Performance Engineer del padre Michael. Entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2019 attraverso il programma giovani di Maranello, Mick ha disputato due stagioni in Formula 2 con il team Prema Racing conquistando tre vittorie e il titolo nel 2020. L'anno seguente ha debuttato in Formula 1 con l'Haas F1 Team: per lui, in un biennio, 43 Gran Premi e 12 punti conquistati nelle gare di Austria (6° posto) e Gran Bretagna (8° posto). Ora il 'doppio ruolo' con le scuderie di Woking e Brackley.