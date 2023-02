Lance Stroll non parteciperà ai test pre-stagionali di Formula 1, in programma dal 23 al 25 febbraio in Bahrain. Come annunciato dall'Aston Martin, il pilota canadese è stato vittima di un incidente in bicicletta in Spagna e ha riportato delle ferite che lo porteranno a saltare i test. "Lance si aspetta una rapida guarigione e il ritorno alla guida - scrive l'Aston Martin in una nota - La sua idoneità a tornare nell'abitacolo sarà valutata quotidianamente e il team rilascerà un aggiornamento in vista del GP del Bahrain". Per Stroll non è sicuramente un buon inizio di stagione visto che arriverà al primo gran premio della stagione, in programma domenica 5 marzo sempre a Sakhir, senza aver svolto test ufficiali.