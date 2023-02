Ferrari, il 2023 deve essere l'anno della maturità

La tre giorni di test in Bahrain ha lasciato non solo certezze ma anche qualche dubbio in casa Ferrari. Vasseur sa che il 2023 deve essere l'anno della maturità: bisogna saper dimostrare di essere vincenti sul lungo periodo e non solo ai blocchi di partenza come già successo. La missione è riuscire a tenere testa alla Red Bull per tutta la stagione

I ricordi qui sono ingombranti. Per chi ne ha gioito, ma anche per chi da dentro, curva dopo curva, ha costruito la doppietta con la quale la Ferrari ha aperto la stagione dodici mesi fa. Pressione e aspettative possono diventare quindi un mix esplosivo da stemperare subito, soprattutto dopo tre giorni in cui la nuova rossa in chi l'ha osservata ha lasciato non solo certezze ma anche qualche dubbio. Frederic Vasseur, dei suoi primi test con la nuova squadra, si è detto invece soddisfatto per approccio e anche risultati. Il manager francese sa che questo per la Ferrari deve essere l'anno della maturità: bisogna saper dimostrare di essere vincenti sul lungo periodo e non solo ai blocchi di partenza come già successo. La Red Bull su questo è stata un esempio la scorsa stagione: dalle noie delle prime gare ne è uscita rinforzata e poi imbattibile.