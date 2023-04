Charles Leclerc si ritrova dopo appena tre gare a oltre 60 punti dal leader del Mondiale Max Verstappen, al termine di un weekend a Melbourne in cui non è stato impeccabile. Il monegasco è sotto pressione, in attesa degli sviluppi sulla SF-23 attesi per le prossime gare. In più c'è la questione rinnovo contratto: Charles ama la Ferrari, ma quale sarà il suo futuro?

All’inizio del weekend australiano aveva dichiarato di puntare ancora al mondiale ma dopo la terza gara della stagione si ritrova decimo in classifica, a oltre 60 punti da Verstappen. E questa volta Charles non è stato impeccabile. Prima una qualifica non al suo livello, battuto anche dal compagno di squadra, con quello sfogo finale per la mancata scia. La squadra in effetti aveva studiato all’ultimo momento la possibilità che Sainz aiutasse Leclerc ma l’idea tardiva non si è concretizzata e forse ha creato più confusione che altro. Poi in gara l’errore al primo giro che ha causato il secondo zero della stagione. Troppa foga, forse perché finalmente sentiva di avere una macchina competitiva e forte in gara (come poi dimostrato dalla rimonta di Sainz), e lui non voleva perdere troppo tempo nel traffico.