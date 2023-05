Dopo una settimana di sosta, il Mondiale di Formula 1 è in marcia verso il primo GP in Italia della stagione 2023: si corre a Imola. Qui tutti gli orari del weekend: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Domenica GP alle 15

Da Miami a Imola. Dopo una settimana di sosta, riparte il Mondiale di Formula 1 con il primo appuntamento della stagione in Italia: domenica, alle 15, si correrà il GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy sul circuito "Enzo e Dino Ferrari". Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno determinato un'allerta rossa, ma al momento questo non sembra impattare sullo svolgimento della gara. Giovedì il via con la conferenza piloti, in diretta su Sky Sport F1 e in live streaming su Skysport.it, venerdì via all'azione in pista con le prime prove libere in programma alle 13.30.