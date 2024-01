Arthur Leclerc segue le orme del fratello Charles: lunedì a Barcellona è sceso in pista per la prima volta su una macchina di Formula 1. L'ex pilota FDA è da poco entrato a far parte del team Ferrari nel ruolo di development driver, impegnato quindi nello sviluppo della vettura, e ha guidato la monoposto di Maranello insieme a Charles in occasione dei test Pirelli. "È un sogno che si avvera", spiega Arthur, "Non avrei mai immaginato di guidare la Ferrari con mio fratello"

